Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 09:26
    Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика

    Агентство инноваций и цифрового развития завершило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 517 сотрудников.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО Qala Sığorta.

    Компании-победителю будет выплачено 212 тыс. манатов.

    В прошлом году победителем этого тендера стало ОАО Meqa Sığorta, которому было выплачено 213,4 тыс. манатов.

    Агентство инноваций и цифрового развития тендер медстрахование ОАО Qala Sığorta
    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığortaçı seçib

    Последние новости

    09:38

    Турецкая певица Алейна Тильки и еще несколько известных лиц задержаны

    В регионе
    09:36

    Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жилья

    Инфраструктура
    09:26

    Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика

    Финансы
    09:23
    Видео

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    Происшествия
    09:22

    В брюссельском аэропорту повредили самолет Роберта Фицо

    Другие страны
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)

    Финансы
    09:15

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:13

    В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газа

    Происшествия
    08:55

    СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

    Другие страны
    Лента новостей