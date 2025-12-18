Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика
Финансы
18 декабря, 2025
- 09:26
Агентство инноваций и цифрового развития завершило открытый тендер на добровольное медицинское страхование 517 сотрудников.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО Qala Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 212 тыс. манатов.
В прошлом году победителем этого тендера стало ОАО Meqa Sığorta, которому было выплачено 213,4 тыс. манатов.
