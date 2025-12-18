İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığortaçı seçib
Maliyyə
- 18 dekabr, 2025
- 09:05
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi 517 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 212 min manat ödəniləcək.
Ötən il də bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 213,4 min manat ödənilib.
Son xəbərlər
09:50
Ağdamda minaya düşən traktorçu Mingəçevirdəki hospitala təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Hadisə
09:48
Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcəkFutbol
09:47
Brüsseldə Slovakiya Baş nazirinin təyyarəsi uçuşa yararsız vəziyyətə salınıbDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları keçibEnergetika
09:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcəkKomanda
09:21
KİV: ABŞ Tayvana 11,1 milyard dollar məbləğində silah-sursat satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
09:21
Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıbRegion
09:20
Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilibMaliyyə
09:19