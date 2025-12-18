WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:05
    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığortaçı seçib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi 517 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 212 min manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 213,4 min manat ödənilib.

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığorta qala sığorta
    Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщика

    Son xəbərlər

    09:50

    Ağdamda minaya düşən traktorçu Mingəçevirdəki hospitala təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:48

    Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcək

    Futbol
    09:47

    Brüsseldə Slovakiya Baş nazirinin təyyarəsi uçuşa yararsız vəziyyətə salınıb

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları keçib

    Energetika
    09:23

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:21

    KİV: ABŞ Tayvana 11,1 milyard dollar məbləğində silah-sursat satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    09:21

    Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb

    Region
    09:20

    Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilib

    Maliyyə
    09:19

    Astarada elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti