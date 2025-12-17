В Агдаме мирный житель подорвался на мине
Происшествия
- 17 декабря, 2025
- 22:07
В Агдаме мирный житель подорвался на мине и получил ранения.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чеменли во время проведения посевных работ.
Так, житель села Малик Гадир оглу Мамедов, работая в поле, подорвался на мине.
Пострадавший был госпитализирован.
По факту начато расследование.
