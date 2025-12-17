В Агдаме мирный житель подорвался на мине и получил ранения.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чеменли во время проведения посевных работ.

Так, житель села Малик Гадир оглу Мамедов, работая в поле, подорвался на мине.

Пострадавший был госпитализирован.

По факту начато расследование.