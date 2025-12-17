Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

    Происшествия
    • 17 декабря, 2025
    • 22:07
    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине и получил ранения.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чеменли во время проведения посевных работ.

    Так, житель села Малик Гадир оглу Мамедов, работая в поле, подорвался на мине.

    Пострадавший был госпитализирован.

    По факту начато расследование.

    Агдам мина пострадавший
    Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb

    Последние новости

    22:45

    Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

    Другие страны
    22:39

    Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

    Другие страны
    22:23

    Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

    Футбол
    22:13

    США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

    Другие страны
    22:07

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

    Происшествия
    22:00

    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    Другие страны
    21:50

    Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $901 млрд

    Другие страны
    21:37

    "Интер Майами" объявил о продлении контракта с Суаресом

    Футбол
    21:24

    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Другие страны
    Лента новостей