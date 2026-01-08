МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силы

Турция может направить миротворческие силы в Украину после прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции для прессы.

Отмечено, что Турция готова поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление устойчивого прекращения огня в российско-украинской войне:

"Для отправки турецких военных в Украину в составе международной миротворческой миссии необходимо, прежде всего, добиться прекращения огня, а затем приступить к формированию миссии с четким распределением обязанностей и определением вклада каждой страны".

В сообщении также подчеркивается, что Турция руководит военным планированием, направленным на обеспечение безопасности и стабильности в Черном море, а также безопасности судоходства после возможного прекращения огня:

"Турция тщательно, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно применяла и будет продолжать применять Конвенцию Монтрё, которая обеспечивает баланс в Черном море в рамках принципа регионального владения и имеет большое значение для безопасности региона".