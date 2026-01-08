Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силы

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 14:40
    МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силы

    Турция может направить миротворческие силы в Украину после прекращения огня.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции для прессы.

    Отмечено, что Турция готова поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление устойчивого прекращения огня в российско-украинской войне:

    "Для отправки турецких военных в Украину в составе международной миротворческой миссии необходимо, прежде всего, добиться прекращения огня, а затем приступить к формированию миссии с четким распределением обязанностей и определением вклада каждой страны".

    В сообщении также подчеркивается, что Турция руководит военным планированием, направленным на обеспечение безопасности и стабильности в Черном море, а также безопасности судоходства после возможного прекращения огня:

    "Турция тщательно, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно применяла и будет продолжать применять Конвенцию Монтрё, которая обеспечивает баланс в Черном море в рамках принципа регионального владения и имеет большое значение для безопасности региона".

