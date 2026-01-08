Баку и Эр-Рияд расширяют диалог по энергетическому партнерству

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, переговоры состоялись в рамках церемонии открытия ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и заместитель министра энергетики Саудовской Аравии Нассером Аль-Кахтани.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем дружественных и партнерских отношений между двумя странами. Отмечено, что реализуемый совместно с компанией ACWA Power проект ВЭС мощностью 240 МВт является символом братства и стратегического партнерства. Было подчеркнуто, что это сотрудничество планируется расширять за счет новых перспективных проектов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по взаимодействию в формате OPEC+, а также по вопросам сотрудничества в сфере углеводородов, возобновляемой энергетики, энергоэффективности и регулирования отрасли.

Кроме того, были рассмотрены возможности совместной работы в рамках региональных энергетических связей, включая планы по укреплению энергетической взаимосвязанности между Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком.