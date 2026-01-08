Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 14:27
    Саудовская нефтехимическая компания SABIC продает активы в ЕС и Америке

    Нефтехимическая компания SABIC (70% акций у госкомпании Saudi Aramco, остальное торгуется на Саудовской фондовой бирже) подписала две сделки по продаже своего европейского бизнеса по производству нефтехимической продукции и бизнеса по производству инженерных термопластов (ETP) в Северной и Южной Америке и Европе.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении компании.

    По информации агентства, общая сумма сделок, совершаемых в рамках оптимизации портфеля, составит $950 млн.

    Отмечается, что в результате этих продаж крупнейший производитель химической продукции в Саудовской Аравии сосредоточится на операциях внутри страны и в Азии, поскольку низкая рентабельность подрывает прибыльность всей отрасли. Хотя доступ к дешевому местному сырью долгое время приносил компании выгоду, вялый рост в крупных экономиках снизил спрос, а высокие затраты на энергоносители в Европе нанесли ущерб местным заводам.

    Обе сделки позволят SABIC сохранить стратегический доступ к своей продукции за счет экспорта в Европу и Америку, которые остаются приоритетными рынками для компании.

    Завершение этих сделок зависит от выполнения стандартных условий закрытия и получения разрешений регулирующих органов, включая, при необходимости, консультации с сотрудниками.

    Европейские подразделения SABIC производят этилен, пропилен, полиэтилен низкой и высокой плотности (ПНД, ЛПНД и ПНД), полипропилен (ПП) и полимерные компаунды, управляя рядом производственных площадок, в том числе в Тиссайде (Великобритания), Гелене (Нидерланды), Гельзенкирхене (Германия) и Генке (Бельгия). Их купит мюнхенская компания Aequita за $500 млн.

    Германская Mutares покупает бизнес SABIC по производству инженерных термопластов (ETP) в Северной и Южной Америке и Европе за $450 млн. Сделка также предполагает согласованный механизм дополнительных выплат, который может принести SABIC дополнительную выгоду в зависимости от генерации свободного денежного потока в течение следующих четырех лет, а также в случае будущей продажи бизнеса компанией.

    Подразделение SABIC ETP производит поликарбонат (ПК), полибутилентерефталат (ПБТ) и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) в виде смол и компаундов, управляет производственными площадками, в том числе в Маунт-Верноне, Оттаве, Бей-Сент-Луисе и Берквилле (США); Тампико (Мексика); Кампинасе (Бразилия); Картахене (Испания); и Берген-оп-Зоме (Нидерланды).

