    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 15:01
    Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результат

    Результаты токсикологической экспертизы образцов волос и крови турецкой певицы Алейны Тилки дали положительный результат на наличие наркотических веществ.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, установлено, что 25-летняя исполнительница употребляла марихуану.

    Напомним, что 18 декабря прошлого года в Турции в рамках полицейской операции, помимо певицы Алейны Тилки, были задержаны и другие знаменитости.

