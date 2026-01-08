Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результат
В регионе
- 08 января, 2026
- 15:01
Результаты токсикологической экспертизы образцов волос и крови турецкой певицы Алейны Тилки дали положительный результат на наличие наркотических веществ.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, установлено, что 25-летняя исполнительница употребляла марихуану.
Напомним, что 18 декабря прошлого года в Турции в рамках полицейской операции, помимо певицы Алейны Тилки, были задержаны и другие знаменитости.
