Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результат

Результаты токсикологической экспертизы образцов волос и крови турецкой певицы Алейны Тилки дали положительный результат на наличие наркотических веществ.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, установлено, что 25-летняя исполнительница употребляла марихуану.

Напомним, что 18 декабря прошлого года в Турции в рамках полицейской операции, помимо певицы Алейны Тилки, были задержаны и другие знаменитости.