Türkiyəli müğənni Aleyna Tilkinin narkotik test nəticələri müsbət çıxıb
Region
- 08 yanvar, 2026
- 14:20
Türkiyədə narkotik istintaqı çərçivəsində saxlanılan müğənni Aleyna Tilkinin saç və qan nümunəsi üzrə test nəticələri pozitiv çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 25 yaşlı müğənninin marixuana istifadə etdiyi müəyyən edilib.
Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 18-də polisin keçirdiyi əməliyyat çərçivəsində Türkiyədə müğənni Aleyna Tilki ilə yanaşı bir sıra məşhurlar da saxlanılmışdı.
Türkiyəli müğənni Aleyna Tilkinin narkotik test nəticələri müsbət çıxıbRegion
