    АЖД запускает зимние скидки на маршрут Баку-Балакен-Баку

    Инфраструктура
    • 08 января, 2026
    • 14:36
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) предоставило пассажирам 10-процентную скидку на железнодорожные билеты по направлению Баку-Балакен-Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД, специальный тарифный план вводится специально на зимний сезон.

    После применения скидки стоимость проезда в будние дни из Баку в Балакен и обратно составит всего 16,2 маната.

