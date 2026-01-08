АЖД запускает зимние скидки на маршрут Баку-Балакен-Баку
Инфраструктура
- 08 января, 2026
- 14:36
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) предоставило пассажирам 10-процентную скидку на железнодорожные билеты по направлению Баку-Балакен-Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АЖД, специальный тарифный план вводится специально на зимний сезон.
После применения скидки стоимость проезда в будние дни из Баку в Балакен и обратно составит всего 16,2 маната.
