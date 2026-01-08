Bakı–Balakən-Bakı qatarının biletlərinə 10 % endirim tətbiq edilib
İnfrastruktur
- 08 yanvar, 2026
- 14:16
"Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC Bakı–Balakən–Bakı marşrutu üzrə biletlərə 10 % endirim tətbiq edib.
"Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qış mövsümündə qüvvədə olacaq yeni tarifə əsasən, həftəiçi Bakıdan Balakənə və əks istiqamətə gediş haqqı 16,2 manatdan başlayır.
