Azərbaycan Kubokunun final matçının biletləri satışa çıxarılıb
Futbol
- 05 may, 2026
- 09:45
Azərbaycan Kubokunun final oyununun biletləri satışa çıxarılıb.
Bu barədə "Repor"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
"Sabah" – "Zirə" qarşılaşmasının biletlərini bu gündən etibarən "iticket.az" saytından əldə etmək mümkündür. Matçın biletlərinin qiymətiləri yerlərdən asılı olaraq 5, 10, 15, 20, 30 və 50 ("VIP Gold") manatdır.
Xatırladaq ki, oyun mayın 13-də "Palms Sports Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək.
