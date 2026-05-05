    Azərbaycan Kubokunun final matçının biletləri satışa çıxarılıb

    Azərbaycan Kubokunun final oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

    Bu barədə "Repor"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    "Sabah" – "Zirə" qarşılaşmasının biletlərini bu gündən etibarən "iticket.az" saytından əldə etmək mümkündür. Matçın biletlərinin qiymətiləri yerlərdən asılı olaraq 5, 10, 15, 20, 30 və 50 ("VIP Gold") manatdır.

    Xatırladaq ki, oyun mayın 13-də "Palms Sports Arena"da, saat 20:00-da start götürəcək.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Sabah FK Zirə FK Peşəkar Futbol Liqası Palms Sports Arena

