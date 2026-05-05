Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 05 may, 2026
- 09:30
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:45-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3,7, zəlzələ ocağının dərinliyi isə 19 kilometr olub.
