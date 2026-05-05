İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İraq Hörmüz boğazından neftin tranzitinə görə əhəmiyyətli endirimlər təklif edib

    Energetika
    • 05 may, 2026
    • 14:04
    İraq Hörmüz boğazından neftin tranzitinə görə əhəmiyyətli endirimlər təklif edib

    İraq Yaxın Şərqdə artan geosiyasi gərginlik fonunda alıcıları cəlb etmək üçün neft qiymətlərini kəskin şəkildə aşağı salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, İraqın "State Oil Marketing Organization" dövlət şirkəti may ayına olan tədarüklər üçün uzunmüddətli alıcılara əhəmiyyətli endirimlər təklif edib.

    "Basrah Heavy" markalı neftin bir bareli mayın 1-dən 10-dək yüklənən partiyalar üçün 33,4 ABŞ dollarına qədər endirimlə təklif olunur. Bu müddətdən sonra endirim təxminən 26 ABŞ dollarına qədər azalır.

    "Basrah Medium" markalı neft də rəsmi satış qiymətindən təxminən 30 dollar aşağı qiymətə təklif olunur.

    Eyni zamanda sövdələşmə şərtlərində göstərilib ki, alıcılar nefti artıq Hörmüz boğazından keçdikdən sonra - Fars körfəzində qəbul etməlidirlər.

    Bu bənd regionda gərginliyin kəskinləşməsi fonunda dəniz daşımaları ilə bağlı artan riskləri əks etdirir.

    Bildirişdə həmçinin vurğulanır ki, qiymət şərtləri mövcud xüsusi şərait nəzərə alınmaqla formalaşdırılıb, bu halda fors-major müddəaları tətbiq olunmayacaq.

    Agentlik qeyd edir ki, faktiki olaraq bu, müqavilələrin icrası və mümkün geosiyasi risklərlə əlaqədar məsuliyyəti alıcıların üzərinə qoyur.

    Bazar iştirakçıları endirmləri Bağdadın tədarükdə fasilələlərin yaranması ilə bağlı narahatlıqları fonunda ixrac həcmlərini qorumaq cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Eyni zamanda Hörmüz boğazından məcburi tranzit sövdələşmələrdə iştirak etmək istəyənlərin sayını məhdudlaşdıra bilər.

    Hörmüz boğazı Enerji böhranı İraq
    Ирак предложил существенные скидки на нефть с условием транзита через Ормуз

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti