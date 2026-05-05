Ирак предложил существенные скидки на нефть с условием транзита через Ормуз

Ирак резко снизил цены на нефть для привлечения покупателей на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, иракская государственная компания State Oil Marketing Organization предложила значительные скидки долгосрочным покупателям на майские поставки нефти.

Нефть марки Basrah Heavy предлагается со скидкой до $33,4 за баррель для партий с загрузкой с 1 по 10 мая. После этого периода скидка сокращается примерно до $26 за баррель.

Нефть Basrah Medium также предлагается примерно на $30 ниже официальной цены продажи.

Одновременно в условиях сделки указано, что покупатели должны принимать нефть уже после прохождения Ормузского пролива - глубоко в акватории Персидского залива.

Этот пункт отражает усиливающиеся риски морских перевозок на фоне эскалации напряженности в регионе.

В уведомлении также подчеркивается, что ценовые условия сформированы с учетом "особых текущих обстоятельств", при этом положения о форс-мажоре применяться не будут.

Агентство отмечает, что фактически это перекладывает ответственность за выполнение контрактов и возможные геополитические риски на покупателей.

Участники рынка рассматривают скидки как попытку Багдада сохранить объемы экспорта на фоне опасений перебоев поставок. В то же время обязательный транзит через Ормузский пролив может ограничить число желающих участвовать в сделках.