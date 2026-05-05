Azərbaycan atıcısı Nurlana Cəfərova Dünya Kubokunda finala yüksəlib
Fərdi
- 05 may, 2026
- 14:09
Azərbaycan idmançısı Nurlana Cəfərova Qazaxıstanın Almatı şəhərində stend atıcılığı üzrə keçirilən ISSF Dünya Kubokunda finala yüksəlib.
Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, qadınlar arasında dairəvi stend növündə yarışan təmsilçimiz yüksək nəticə göstərərək həlledici mərhələyə vəsiqə qazanıb.
O, sabit performansı və dəqiq atışları ilə seçilib.
Son xəbərlər
20:57
"Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olubKomanda
20:57
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıbDigər ölkələr
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video