    Fərdi
    • 05 may, 2026
    • 13:44
    Azərbaycanın gənc cüdoçuları İstanbulda beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edirlər

    Gənc cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən hazırlıq prosesində 45 cüdoçumuz (33 oğlan, 12 qız) iştirak edir.

    Kollektivə gənc oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli, məşqçi Elxan Rəcəbli, qadınlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edirlər.

    Qarşıdakı yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyan toplanış sabah başa çatacaq.

