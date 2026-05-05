Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" çempionluq üçün meydana çıxacaq
Komanda
- 05 may, 2026
- 09:30
Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi bu gün bəlli ola bilər.
"Report"un məlumatına görə, turnirin final seriyasının üçüncü oyununda "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
"Sabah" qələbə qazanacağı təqdirdə ölkə çempionu adına sahib çıxacaq. Bakı təmsilçisi əvvəlki iki görüşdə rəqibini məğlub edib - 98:93, 112:84.
Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, final seriyasında üç qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.
