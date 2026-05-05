    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" çempionluq üçün meydana çıxacaq

    • 05 may, 2026
    • 09:30
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah çempionluq üçün meydana çıxacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi bu gün bəlli ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, turnirin final seriyasının üçüncü oyununda "Sabah" "Abşeron Lions"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    "Sabah" qələbə qazanacağı təqdirdə ölkə çempionu adına sahib çıxacaq. Bakı təmsilçisi əvvəlki iki görüşdə rəqibini məğlub edib - 98:93, 112:84.

    Xatırladaq ki, reqlamentə əsasən, final seriyasında üç qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.

