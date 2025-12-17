WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb

    Hadisə
    • 17 dekabr, 2025
    • 22:02
    Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə Çəmənli kəndində, təsərrüfat sahəsində səpin işləri aparılarkən baş verib.

    Belə ki, kənd sakini Məmmədov Məlik Qədir oğlu əkin sahəsində işləyərkən minaya düşüb.

    O, xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Ağdam Mülki şəxs mina partlayışı
    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

