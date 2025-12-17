Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb
Hadisə
- 17 dekabr, 2025
- 22:02
Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə Çəmənli kəndində, təsərrüfat sahəsində səpin işləri aparılarkən baş verib.
Belə ki, kənd sakini Məmmədov Məlik Qədir oğlu əkin sahəsində işləyərkən minaya düşüb.
O, xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb
