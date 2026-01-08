Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризма

Правительство Армении сегодня утвердило Стратегическую программу развития туризма на 2026-2030 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Геворг Папоян.

"В результате реализации стратегической программы мы планируем, например, к 2030 году принять не менее 3 млн въездных туристов, получить около $3,8 млрд дохода от туризма, из которых $750 млн могут поступить в госбюджет, иметь 4,5 млн внутренних туристов и создать дополнительно 20 тыс. рабочих мест за счет сектора", - сказал он.

По словам Папояна, в стратегическом плане предусмотрены три основных направления развития турсектора: культура, гастрономия, приключенческий туризм.

Глава ведомства отметил, что также ставится цель развития агротуризма, MICE-туризма (сегмент делового туризма, связанный с организацией корпоративных мероприятий), религиозного, медицинского и курортного туризма.

Кроме того, правительство Армении утвердило Доктрину экономической и институциональной трансформации страны, которая направлена ​​на пересмотр и укрепление экономической структуры страны и государственных институтов. Документ состоит из 42 страниц.