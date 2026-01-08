Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризма

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 15:04
    Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризма

    Правительство Армении сегодня утвердило Стратегическую программу развития туризма на 2026-2030 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Геворг Папоян.

    "В результате реализации стратегической программы мы планируем, например, к 2030 году принять не менее 3 млн въездных туристов, получить около $3,8 млрд дохода от туризма, из которых $750 млн могут поступить в госбюджет, иметь 4,5 млн внутренних туристов и создать дополнительно 20 тыс. рабочих мест за счет сектора", - сказал он.

    По словам Папояна, в стратегическом плане предусмотрены три основных направления развития турсектора: культура, гастрономия, приключенческий туризм.

    Глава ведомства отметил, что также ставится цель развития агротуризма, MICE-туризма (сегмент делового туризма, связанный с организацией корпоративных мероприятий), религиозного, медицинского и курортного туризма.

    Кроме того, правительство Армении утвердило Доктрину экономической и институциональной трансформации страны, которая направлена ​​на пересмотр и укрепление экономической структуры страны и государственных институтов. Документ состоит из 42 страниц.

    Армения экономика туризм Геворг Папоян Стратегическая программа развития туризма на 2026-2030 годы
    Armenia expects to reach $3.8B in tourism revenue by 2030

    Последние новости

    15:04

    Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризма

    В регионе
    15:01

    Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результат

    В регионе
    14:40

    МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силы

    В регионе
    14:37

    Мерц примет президента Сирии в Берлине

    Другие страны
    14:36

    АЖД запускает зимние скидки на маршрут Баку-Балакен-Баку

    Инфраструктура
    14:31

    Израильская армия сообщила о неудачном ракетном пуске из Газы

    Другие страны
    14:27

    Саудовская нефтехимическая компания SABIC продает активы в ЕС и Америке

    Энергетика
    14:27
    Фото

    Баку и Эр-Рияд расширяют диалог по энергетическому партнерству

    Энергетика
    14:25

    Пашинян: Ереван и Баку обсуждают потенциальную взаимную торговлю

    В регионе
    Лента новостей