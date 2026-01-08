Мерц примет президента Сирии в Берлине

Германский канцлер Фридрих Мерц примет сирийского президента Ахмеда аль-Шараа в Берлине через две недели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euroactiv.

Согласно информации, это будет первый официальный визит сирийского лидера в Германию с момента его вступления в должность после свержения Башара аль-Асада в конце 2024 года.

Отмечается, что Мерц пригласил аль-Шараа в прошлом году после споров о возможной репатриации сирийцев.

Переговоры в Берлине предположительно будут сосредоточены на финансовой помощи для восстановления страны после 14 лет гражданской войны. Также обсуждается дополнительная поддержка со стороны Федерального агентства технической помощи Германии.