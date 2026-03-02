Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп заявил, что все кандидаты на пост верховного лидера Ирана убиты в результате авиаударов

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 11:21
    Трамп заявил, что все кандидаты на пост верховного лидера Ирана убиты в результате авиаударов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с проблемами при выборе следующего верховного лидера.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, по словам Трампа, удары США были настолько результативными, что "ликвидировали большинство кандидатов".

    "Атака была настолько успешной, что мы покончили с большинством кандидатов. Это не будет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы", - заявил американский лидер в комментарии телеканалу.

    Напомним, что власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.

    Иран США Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США Дональд Трамп Верховный лидер Ирана
    Tramp: İranın ali lideri postuna bütün namizədlər aviazərbələr nəticəsində öldürülüb
    Trump says 'most of the candidates' to take over Iran were killed in airstrikes

    Последние новости

    11:58

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    11:58

    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:55

    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:54

    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    11:53

    СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:52

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    11:48

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    11:33

    МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

    Внутренняя политика
    11:27

    Цена на золото выросла на 2,7% на фоне событий на Ближнем Востоке

    Финансы
    Лента новостей