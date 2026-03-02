Трамп заявил, что все кандидаты на пост верховного лидера Ирана убиты в результате авиаударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может столкнуться с проблемами при выборе следующего верховного лидера.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, по словам Трампа, удары США были настолько результативными, что "ликвидировали большинство кандидатов".

"Атака была настолько успешной, что мы покончили с большинством кандидатов. Это не будет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы", - заявил американский лидер в комментарии телеканалу.

Напомним, что власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.