    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 11:25
    Tramp: İranın ali lideri postuna bütün namizədlər aviazərbələr nəticəsində öldürülüb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, İran növbəti ali liderin seçimində problemlərlə üzləşə bilər.

    Bu barədə "Report" "ABC News"a istinadən xəbər verib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ-nin zərbələri o qədər uğurlu olub ki, namizədlərin əksəriyyəti məhv edilib.

    "Hücum o qədər uğurlu olub ki, biz namizədlərin əksəriyyətini aradan götürdük. Bu, bizim düşündüyümüz şəxslərdən heç biri olmayacaq, çünki onların hamısı ölüdür", - ABŞ lideri telekanala şərhində bəyan edib.

    İrana hərbi zərbələr Donald Tramp
    Трамп заявил, что все кандидаты на пост верховного лидера Ирана убиты в результате авиаударов
    Trump says 'most of the candidates' to take over Iran were killed in airstrikes

