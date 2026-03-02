Tramp: İranın ali lideri postuna bütün namizədlər aviazərbələr nəticəsində öldürülüb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 11:25
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, İran növbəti ali liderin seçimində problemlərlə üzləşə bilər.
Bu barədə "Report" "ABC News"a istinadən xəbər verib.
Trampın sözlərinə görə, ABŞ-nin zərbələri o qədər uğurlu olub ki, namizədlərin əksəriyyəti məhv edilib.
"Hücum o qədər uğurlu olub ki, biz namizədlərin əksəriyyətini aradan götürdük. Bu, bizim düşündüyümüz şəxslərdən heç biri olmayacaq, çünki onların hamısı ölüdür", - ABŞ lideri telekanala şərhində bəyan edib.
