ЦАХАЛ: Военная кампания против ливанской "Хезболлах" продлится несколько дней

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военная кампания против ливанской "Хезболлах" продлится несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Теперь мы не только обороняемся, но и переходим в наступление. Нам нужно готовиться к нескольким дням боев. Требуется высокая оборонительная и наступательная готовность", - сказал он.

Times of Israel отмечает, что после проведения ракетных ударов по позициям "Хезболлах" в Ливане, ЦАХАЛ провел несколько волн авиаударов.