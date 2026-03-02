İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail "Hizbullah"a qarşı əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    02 mart, 2026
    10:36
    İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyini bəyan edib

    İsrail Müdafiə Ordusunun Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir "Hizbullah"a qarşı hərbi əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    "Biz "Hizbullah"a qarşı hücum kampaniyasına başladıq. İndi biz yalnız müdafiə olunmuruq, həm də hücuma keçirik. Bir neçə günlük döyüşlərə hazır olmalıyıq. Yüksək müdafiə və hücum hazırlığı tələb olunur", - o bildirib.

    "Times of Israel" qeyd edib ki, Livanda "Hizbullah"ın mövqelərinə raket zərbələri endirildikdən sonra İsrail Müdafiə Ordusu bir neçə dalğa hava zərbəsi həyata keçirib.

