    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    • 02 марта, 2026
    • 11:54
    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Назначен руководитель Нахчыванского филиала Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующим приказом председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева на данную должность назначен Эльнур Ибрагимов.

    Отметим, что Э. Ибрагимов ранее занимал должность председателя правления Государственного агентства по ОМС Нахчыванской Автономной Республики (АР).

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Naxçıvan filialına rəhbər təyin edilib

