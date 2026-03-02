İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Naxçıvan filialına rəhbər təyin edilib

    Sosial müdafiə
    • 02 mart, 2026
    • 11:39
    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Naxçıvan filialına rəhbər təyin edilib

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Naxçıvan filialına rəhbər təyin edilib.

    "Report"un yerli bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevin müvafiq əmri ilə həmin vəzifəyə Elnur İbrahimov təyin olunub.

    Qeyd edək ki, E.İbrahimov buna qədər Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb.

    Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi
