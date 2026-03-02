Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 11:55
    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о планах провести совещание с итальянскими послами и консулами в странах Ближнего Востока для выработки мер по обеспечению безопасности соотечественников из-за военных действий в регионе.

    Как сообщает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в соцсетях.

    "Находясь в постоянном контакте с итальянскими дипломатическими представительствами на Ближнем Востоке, я слежу за состоянием всех итальянцев, гражданских и военных, которые находятся в этом регионе. Сегодня утром состоится встреча с послами и консулами для оценки ситуации и принятия решений по защите соотечественников. Я также созову рабочую группу по внешней торговле, чтобы проинформировать наши предприятия о мерах и возможных экономических последствиях войны (на Ближнем Востоке - ред.)", - отметил Таяни.

