Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о планах провести совещание с итальянскими послами и консулами в странах Ближнего Востока для выработки мер по обеспечению безопасности соотечественников из-за военных действий в регионе.

Как сообщает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в соцсетях.

"Находясь в постоянном контакте с итальянскими дипломатическими представительствами на Ближнем Востоке, я слежу за состоянием всех итальянцев, гражданских и военных, которые находятся в этом регионе. Сегодня утром состоится встреча с послами и консулами для оценки ситуации и принятия решений по защите соотечественников. Я также созову рабочую группу по внешней торговле, чтобы проинформировать наши предприятия о мерах и возможных экономических последствиях войны (на Ближнем Востоке - ред.)", - отметил Таяни.