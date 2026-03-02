Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 11:48
    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле (РФ), пострадали 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

    По его данным, в автобусе находились 15 человек, из них два ребенка.

    В грузовике находился только водитель. Пострадавших на скорых отправили в больницы.

    Барнаул столкновение ДТП Россия пострадавшие

    Последние новости

    12:00

    Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетов

    Другие страны
    11:58

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    11:58

    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:55

    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:54

    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    11:53

    СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:52

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    11:48

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    11:33

    МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

    Внутренняя политика
    Лента новостей