В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле (РФ), пострадали 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, в автобусе находились 15 человек, из них два ребенка.

В грузовике находился только водитель. Пострадавших на скорых отправили в больницы.