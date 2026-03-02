В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек
В регионе
- 02 марта, 2026
- 11:48
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле (РФ), пострадали 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, в автобусе находились 15 человек, из них два ребенка.
В грузовике находился только водитель. Пострадавших на скорых отправили в больницы.
Последние новости
12:00
Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетовДругие страны
11:58
Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнованияВнешняя политика
11:58
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
11:55
Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем ВостокеДругие страны
11:54
Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМССоциальная защита
11:53
СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:52
Цены на газ в Европе подскочили на 20%Энергетика
11:48
В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человекВ регионе
11:33