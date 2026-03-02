Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цена на золото выросла на 2,7% на фоне событий на Ближнем Востоке

    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 11:27
    Биржевая стоимость золота повысилась в понедельник утром на 2,7% из-за роста спроса на надежные активы в связи с недавними геополитическими событиями на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом следует данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $142,79 относительно предыдущего закрытия, или на 2,72%, до $5 390,69 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,76% - до $94,933 за унцию.

    Золото выступает надежным активом, спрос на который, как правило, увеличивается в случае неопределенности на рынках или усиления геополитических конфликтов в мире.

    стоимость золота фьючерсы ситуация на Ближнем Востоке драгметаллы
    Gold prices rise 2.7% amid events in Middle East

