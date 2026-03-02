Цена на золото выросла на 2,7% на фоне событий на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота повысилась в понедельник утром на 2,7% из-за роста спроса на надежные активы в связи с недавними геополитическими событиями на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом следует данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $142,79 относительно предыдущего закрытия, или на 2,72%, до $5 390,69 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,76% - до $94,933 за унцию.

Золото выступает надежным активом, спрос на который, как правило, увеличивается в случае неопределенности на рынках или усиления геополитических конфликтов в мире.