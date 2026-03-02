Цена на золото выросла на 2,7% на фоне событий на Ближнем Востоке
Финансы
- 02 марта, 2026
- 11:27
Биржевая стоимость золота повысилась в понедельник утром на 2,7% из-за роста спроса на надежные активы в связи с недавними геополитическими событиями на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом следует данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $142,79 относительно предыдущего закрытия, или на 2,72%, до $5 390,69 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,76% - до $94,933 за унцию.
Золото выступает надежным активом, спрос на который, как правило, увеличивается в случае неопределенности на рынках или усиления геополитических конфликтов в мире.
Последние новости
12:00
Минобороны Кувейта: Сегодня утром разбилось несколько американских самолетовДругие страны
11:58
Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнованияВнешняя политика
11:58
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
11:55
Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем ВостокеДругие страны
11:54
Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМССоциальная защита
11:53
СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:52
Цены на газ в Европе подскочили на 20%Энергетика
11:48
В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человекВ регионе
11:33