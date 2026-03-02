Цены на газ в Европе подскочили на 20%

Цены на газ в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник подскочили на 20% на фоне совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $470 за 1 тыс. кубометров.

Газовые котировки в Европе находятся на максимуме с конца января.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.