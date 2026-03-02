Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 11:52
    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Цены на газ в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник подскочили на 20% на фоне совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $470 за 1 тыс. кубометров.

    Газовые котировки в Европе находятся на максимуме с конца января.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    стоимость газа Европа фьючерсы Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США

    Последние новости

    11:58

    Посол Ирана Демирчилу выразил благодарность Азербайджану за соболезнования

    Внешняя политика
    11:58

    Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:55

    Антонио Таяни: Италия оценит экономические последствия войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:54

    Ибрагимов возглавил Нахчыванский филиал Госагентства по ОМС

    Социальная защита
    11:53

    СМИ: Операция ЦАХАЛ в Ливане может включать наземное наступление - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:52

    Цены на газ в Европе подскочили на 20%

    Энергетика
    11:48

    В Барнауле столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек

    В регионе
    11:33

    МИД: Новых данных о пострадавших азербайджанцах в Иране нет

    Внутренняя политика
    11:27

    Цена на золото выросла на 2,7% на фоне событий на Ближнем Востоке

    Финансы
    Лента новостей