МИД Казахстана выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел переговоры по телефону с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МИД, стороны обсудили сложившуюся военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость тесной координации действий в условиях кризиса.

Глава МИД Казахстана выразил благодарность Азербайджану за конструктивное сотрудничество и содействие по вопросам, связанным с эвакуацией казахстанцев из Ирана.

Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами, соблюдению норм международного права, а также объединению усилий в интересах обеспечения региональной безопасности, мира и стабильности.

По итогам переговоров стороны заявили о готовности продолжать координацию и при необходимости оказывать поддержку в организации возможной эвакуации граждан, поддерживая постоянные рабочие контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Также отмечается, что МИД Казахстана и диппредставительства страны за рубежом перешли на усиленный режим работы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В частности, осуществляются выезды в аэропорты для оперативного реагирования и оказания консульско-правовой помощи.

В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран диппредставительства Казахстана совместно с туристическими компаниями обеспечивают временное размещение граждан в гостиницах.

В ведомстве также подчеркнули, что прорабатывается возможность организации эвакуационных рейсов, приоритет будет отдан пожилым людям, женщинам и детям. Ранее из Тегерана был организован вывоз 50 граждан Казахстана.