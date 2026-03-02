Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации в регионе

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность достижения устойчивой деэскалации в регионе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении королевской канцелярии.

    "Его Величество король Абдалла II провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул необходимость работать над достижением всеобъемлющей и устойчивой деэскалации, способствующей восстановлению стабильности и установлению мира в регионе", - следует из сообщения..

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

