Армия Кувейта сообщила о гибели военнослужащего ВМС

Военнослужащий ВМС Кувейта погиб при исполнении служебных обязанностей.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС эмирата в соцсети X.

"Сержант ВМС погиб при исполнении служебных обязанностей в рамках задач, возложенных на ВС Кувейта", - говорится в пресс-релизе.

Других подробностей инцидента пока не приводится.