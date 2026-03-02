Армия Кувейта сообщила о гибели военнослужащего ВМС
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 23:20
Военнослужащий ВМС Кувейта погиб при исполнении служебных обязанностей.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС эмирата в соцсети X.
"Сержант ВМС погиб при исполнении служебных обязанностей в рамках задач, возложенных на ВС Кувейта", - говорится в пресс-релизе.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
