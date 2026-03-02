Армия Кувейта сообщила о гибели военнослужащего ВМС

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 23:20
    Военнослужащий ВМС Кувейта погиб при исполнении служебных обязанностей.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВС эмирата в соцсети X.

    "Сержант ВМС погиб при исполнении служебных обязанностей в рамках задач, возложенных на ВС Кувейта", - говорится в пресс-релизе.

    Других подробностей инцидента пока не приводится.

    Кувейт гибель военнослужащего
    Küveytin hərbi qulluqçusu həlak olub
    Kuwaiti Navy servicemember killed in line of duty

