Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 22:48
    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев

    Для проживающих в турецком Стамбуле азербайджанцев организован ифтар.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было проведено Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана и действующим при нем Фондом продвижения духовных ценностей при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, мечети "Зейнабие" и Культурного центра.

    В ифтаре приняли участие председатель Госкомитета Рамин Мамедов, глава Управления по делам религии Турции Сафи Арпакуш, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, турецкие депутаты, делегаты диппредставительств, местные религиозные деятели и представители общественности.

    Вступившие на мероприятии рассказали об азербайджано-турецком братстве, которое еще сильнее крепнет из года в год.

    В завершение педставители религиозной общественности двух стран, а также другие гости сделали совместное фото.

    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев
    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев
    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев
    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев
    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев
    Ифтар Стамбул Турция месяц Рамазан
    Фото
    İstanbulda azərbaycanlılar üçün iftar proqramı təşkil olunub

    Последние новости

    23:04

    В Иране заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

    Другие страны
    23:02

    МИД Казахстана выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан

    В регионе
    22:55

    Король Иордании призвал Трампа к устойчивой деэскалации в регионе

    Другие страны
    22:48
    Фото

    В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев

    В регионе
    22:37

    При ударах по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных

    Другие страны
    22:29

    Дания присоединится к сотрудничеству в области ядерного сдерживания

    Другие страны
    22:17

    Переполненность тюрем Франции достигла рекордного уровня

    Другие страны
    22:05

    В Баку пройдет 12-я министерская встреча Консультативного совета ЮГК

    Энергетика
    22:05

    КСИР сообщил об атаке на танкер союзников США в Ормузском проливе

    В регионе
    Лента новостей