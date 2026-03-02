В Стамбуле организован ифтар для азербайджанцев

Для проживающих в турецком Стамбуле азербайджанцев организован ифтар.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было проведено Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана и действующим при нем Фондом продвижения духовных ценностей при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле, мечети "Зейнабие" и Культурного центра.

В ифтаре приняли участие председатель Госкомитета Рамин Мамедов, глава Управления по делам религии Турции Сафи Арпакуш, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, турецкие депутаты, делегаты диппредставительств, местные религиозные деятели и представители общественности.

Вступившие на мероприятии рассказали об азербайджано-турецком братстве, которое еще сильнее крепнет из года в год.

В завершение педставители религиозной общественности двух стран, а также другие гости сделали совместное фото.