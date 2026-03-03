TotalEnergies: Вторая фаза разработки месторождения "Абшерон" находится в стадии подготовки

Вторая фаза разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского мора находится в стадии подготовки.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент TotalEnergies по Европе Мартина Опиззи на пресс-конференции в Баку по итогам заседаний в рамках Южного газового коридора.

По ее словам, добыча на месторождении стабильна и обеспечивает надежную основу для дальнейшего расширения проекта.

Опиззи добавила, что вторая фаза, именуемая как "Полный план освоения", состоит из двух компонентов: "Первый компонент предусматривает создание подводной инфраструктуры с подключением трех скважин к 114-километровому многофазному морскому трубопроводу, а второй - строительство наземного перерабатывающего комплекса для поставок газа на внутренний и внешний рынки".

Представитель компании подчеркнула, что при реализации проекта применяются современные технологические решения, позволяющие снизить затраты и минимизировать выбросы, что соответствует принципам устойчивого развития.