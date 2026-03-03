Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    TotalEnergies: Вторая фаза разработки месторождения "Абшерон" находится в стадии подготовки

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:15
    TotalEnergies: Вторая фаза разработки месторождения Абшерон находится в стадии подготовки

    Вторая фаза разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского мора находится в стадии подготовки.

    Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент TotalEnergies по Европе Мартина Опиззи на пресс-конференции в Баку по итогам заседаний в рамках Южного газового коридора.

    По ее словам, добыча на месторождении стабильна и обеспечивает надежную основу для дальнейшего расширения проекта.

    Опиззи добавила, что вторая фаза, именуемая как "Полный план освоения", состоит из двух компонентов: "Первый компонент предусматривает создание подводной инфраструктуры с подключением трех скважин к 114-километровому многофазному морскому трубопроводу, а второй - строительство наземного перерабатывающего комплекса для поставок газа на внутренний и внешний рынки".

    Представитель компании подчеркнула, что при реализации проекта применяются современные технологические решения, позволяющие снизить затраты и минимизировать выбросы, что соответствует принципам устойчивого развития.

    TotalEnergies Мартина Опиззи месторождение "Абшерон" Консультативный совет ЮГК
    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей