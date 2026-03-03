Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    МИД Катара: Иран пытался нанести удар по аэропорту в Дохе

    • 03 марта, 2026
    • 16:15
    Иран пытался нанести удар по международному аэропорту Хамад в Дохе, однако потерпел неудачу.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции.

    Он отметил, что все попытки атаки международного аэропорта были пресечены.

    Аль-Ансари также отметил, что на данный момент у Катара нет никаких контактов с Ираном, а также что Тегеран не уведомлял Доху о ракетных ударах и атаках беспилотников.

    Он также добавил, что два иранских самолета, сбитых Катаром накануне, которые направлялись в сторону катарской столицы, были заранее предупреждены перед тем как быть сбитыми. Также аль-Ансари сказал, что Катар ведет поиски пилотов.

