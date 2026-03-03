МИД Катара: Иран пытался нанести удар по аэропорту в Дохе
- 03 марта, 2026
- 16:15
Иран пытался нанести удар по международному аэропорту Хамад в Дохе, однако потерпел неудачу.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции.
Он отметил, что все попытки атаки международного аэропорта были пресечены.
Аль-Ансари также отметил, что на данный момент у Катара нет никаких контактов с Ираном, а также что Тегеран не уведомлял Доху о ракетных ударах и атаках беспилотников.
Он также добавил, что два иранских самолета, сбитых Катаром накануне, которые направлялись в сторону катарской столицы, были заранее предупреждены перед тем как быть сбитыми. Также аль-Ансари сказал, что Катар ведет поиски пилотов.
