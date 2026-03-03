İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Qətər XİN: İranın hava limanına hücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 16:21
    İran Dohadakı Həməd beynəlxalq hava limanına zərbə endirməyə cəhd edib, lakin uğursuzluğa düçar olub.

    "Report"un Yaxın Şərq KİV-lərinə istinadən xəbər verdiyinə görə, bunu Qətər XİN-in rəsmi nümayəndəsi Məcid əl-Ənsari mətbuat konfransında bəyan edib.

    O qeyd edib ki, beynəlxalq hava limanına hücum cəhdlərinin hamısının qarşısı alınıb.

    Əl-Ənsari həmçinin qeyd edib ki, hazırda Qətərin İranla heç bir əlaqəsi yoxdur, eləcə də Tehran raket zərbələri və pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları barədə Dohanı xəbərdar etməyib.

    O həmçinin əlavə edib ki, ərəfədə Qətər tərəfindən vurulan və Qətər paytaxtına doğru istiqamət alan iki İran təyyarəsi vurulmazdan əvvəl əvvəlcədən xəbərdar edilmişdi. Əl-Ənsari həmçinin bildirib ki, Qətər pilotların axtarışını aparır.

    МИД Катара: Иран пытался нанести удар по аэропорту в Дохе

