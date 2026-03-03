Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Евросоюз призывает Баку и Ереван решить гуманитарные вопросы

    • 03 марта, 2026
    • 16:31
    Европейский союз призывает Азербайджан и Армению решить гуманитарные вопросы, в том числе касательно судьбы лиц, пропавших без вести.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель службы по иностранным делам ЕС Анита Хиппер.

    По ее словам, ЕС неизменно оказывал поддержку Азербайджану и Армении в мирном процессе.

    "Мы демонстрировали нашу решительную поддержку (мирному процессу) и на протяжении многих лет сотрудничали с обеими сторонами, а также с международными партнерами, чтобы создать условия для прочного мира", - заявила Хиппер.

    Кроме того, она указала на необходимость урегулирования гуманитарных вопросов между сторонами, включая вопрос об установлении судьбы лиц, пропавших без вести.

