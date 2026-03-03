İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Aİ Bakı və İrəvanı humanitar məsələləri həll etməyə çağırır

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 16:37
    Aİ Bakı və İrəvanı humanitar məsələləri həll etməyə çağırır

    Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycanı və Ermənistanı humanitar məsələləri, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı məsələləri həll etməyə çağırır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici işlər xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper bildirib.

    "Biz (sülh prosesinə) qətiyyətli dəstəyimizi nümayiş etdirmişik və uzun illər ərzində hər iki tərəflə, eləcə də beynəlxalq tərəfdaşlarla möhkəm sülh üçün şərait yaratmaq məqsədilə çalışmışıq", - Hipper bəyan edib.

    O, həmçinin tərəflər arasında humanitar məsələlərin, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı məsələlərin həll edilməli olduğunu qeyd edib.

    Евросоюз призывает Баку и Ереван решить гуманитарные вопросы
    EU urges Baku and Yerevan to resolve humanitarian issues

