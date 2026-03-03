Black Sea Energy получил статус проекта взаимного интереса ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    03 марта, 2026
    Черноморский подводный кабель (Black Sea Energy) включен в список проектов взаимного интереса Европейского союза.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората по энергетике Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По ее словам, недавно Еврокомиссия включила Черноморский подводный кабель в перечень проектов взаимного интереса (PCI), и теперь это решение должно быть подтверждено Европейским парламентом и Советом ЕС.

    "Этот статус позволит проекту претендовать на потенциальное финансирование ЕС через программу Connecting Europe", - отметила Борреро.

    Она подчеркнула, что данный проект станет первым шагом к укреплению энергетической взаимосвязанности между Европой и Южным Кавказом и может быть интегрирован с коридором зеленой энергии, соединяющим Каспийский регион с Европой.

    Борреро добавила, что европейский сектор чистых технологий играет ключевую роль в достижении целей по декарбонизации, электрификации и усилению энергетической связанности.

    "Реализация этих задач зависит не только от государственных инициатив, но и от устойчивых частных инвестиций, инноваций и промышленного развития", - заявила она.

    Представитель Еврокомиссии также подчеркнула, что формирование благоприятной инвестиционной среды остается ключевым фактором: необходимы прозрачные и стабильные рыночные правила, конкурентные механизмы закупок и долгосрочная предсказуемость политики.

    Лента новостей