İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Black Sea Energy" Aİ-nin qarşılıqlı maraq doğuran layihəsi statusu alıb

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 17:48
    Black Sea Energy Aİ-nin qarşılıqlı maraq doğuran layihəsi statusu alıb

    Qara dəniz sualtı kabeli (Black Sea Energy) Avropa İttifaqının (Aİ) qarşılıqlı maraq doğuran layihələri siyahısına daxil edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının Enerji üzrə Baş Direktorluğunun enerji platforması və beynəlxalq əlaqələr qrupunun direktoru Kristina Lobillo Borrero Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası və Yaşıl Enerji üzrə Məşvərət Şurasının iclaslarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu qərarı Avropa Parlamenti və Aİ Şurası təsdiqləməlidir.

    "Bu status layihənin "Connecting Europe" proqramı vasitəsilə Aİ-nin potensial maliyyələşdirməsinə iddia etməsinə imkan verəcək", - Borrero qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, bu layihə Avropa ilə Cənubi Qafqaz arasında enerji bağlantısının gücləndirilməsi istiqamətində ilk addım olacaq və Xəzər regionunu Avropa ilə birləşdirən "yaşıl enerji" dəhlizi ilə inteqrasiya edilə bilər.

    K.L.Borrero əlavə edib ki, Avropanın təmiz texnologiyalar sektoru dekarbonizasiya, elektrifikasiya və enerji bağlantısının gücləndirilməsi məqsədlərinə nail olmaqda mühüm rol oynayır.

    "Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi yalnız dövlət təşəbbüslərindən deyil, həm də dayanıqlı özəl investisiyalardan, innovasiyalardan və sənayenin inkişafından asılıdır", - o bildirib.

    Avropa Komissiyasının nümayəndəsi həmçinin vurğulayıb ki, əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması əsas amil olaraq qalır: şəffaf və sabit bazar qaydaları, rəqabətli satınalma mexanizmləri və siyasətin uzunmüddətli proqnozlaşdırılması zəruridir.

    Black Sea Energy Avropa İttifaqı
    Black Sea Energy получил статус проекта взаимного интереса ЕС
    Black Sea Energy gets PMI status by EU

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti