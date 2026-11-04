В Германии в сфере металлургии и автопрома могут сократить 300 тыс. рабочих мест

Еще 300 тыс. рабочих мест могут быть сокращены в ближайшие два-три года в металлургической, электротехнической и автомобильной промышленности Германии.

Как передает Report, об этом заявил изданию Bild глава объединения работодателей Gesamtmetall Оливер Цандер.

"Учитывая недостаточную загрузку производственных мощностей, в ближайшие два-три года под угрозой окажутся еще 300 тыс. рабочих мест только в металлургической и электротехнической промышленности", - сказал он.

По его словам, за последние 7 лет отрасль уже потеряла 350 тыс. рабочих мест, и это привело к тому, что экономика страны ежегодно недополучает около 42 млрд евро из-за спада в отрасли. А в случае дальнейшего спада она может столкнуться с дополнительными потерями - еще около 35 млрд евро в год.

Сейчас в металлургических компаниях работают около 3,7 млн человек. В случае дальнейшего сокращения занятости этот показатель может снизиться до 3,4 млн - минимального уровня с момента объединения Германии в 1990 году.