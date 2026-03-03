Марко Тонегутти: Азербайджан укрепляет стратегическую роль ЮГК в поставках газа в Европу
- 03 марта, 2026
- 16:30
Азербайджан укрепляет стратегическую роль Южного газового коридора (ЮГК) в поставках газа в Европу.
Как передает Report, об этом заявил управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group (BCG) Марко Тонегутти (Marco Tonegutti) во вторник в Баку на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
"Сегодня Азербайджан поставляет в Европу порядка 13 млрд кубометров газа в год, представляя единственный нероссийский трубопроводный коридор, соединяющий Каспийский регион с южной и центральной Европой", - сказал Тонегутти.
Он отметил, что ЮГК работает на полную мощность.
Тонегутти подчеркнул, что добыча газа в Азербайджане превышает 50 млрд кубометров в год. По его мнению дальнейшее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу требует устранения узких мест как в сегменте добычи, так и сегменте инфраструктуры транспортировки.
Представитель BCG отметил, что комбинация умеренного роста производства в Азербайджане и потенциальные дополнительные объемы газа с восточного побережья Каспия, включая ресурсы Туркменистана, может еще больше укрепить энергетическую базу Европы.
"Азербайджан предлагает единственный маршрут, который способен повысить надежность поставок и снизить зависимость ЕС от нестабильных энергетических рынков", - отметил он.
Тонегутти также выделил, что Европа сталкивается со структурной проблемой энергетической безопасности: ежегодное потребление газа в ЕС составляет около 340 млрд кубометров, и даже при оптимистичных сценариях спрос к 2030 году останется выше 300 млрд кубометрах. Почти 90% потребления ЕС зависит от импорта, при этом около 45% - это СПГ, что формирует высокую маржинальную цену и делает Европу уязвимой перед глобальной волатильностью.
"Масштабируемых и надежных альтернатив российскому газу крайне мало, поэтому стратегическая роль Азербайджана и Южного газового коридора становится критически важной", - сказал он.
По его словам, для дальнейшего расширения ЮГК необходимы долгосрочные контракты, согласование финансирования с международными финансовыми институтами, а также координация политических и регуляторных механизмов.