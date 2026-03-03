ЦАХАЛ ликвидировал командира высокого ранга в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении в Тегеране высокопоставленного иранского командира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по высокопоставленному командиру Ирана в Тегеране, подробности последуют",- говорится в заявлении.

Отметим, что по данным израильских СМИ удар был нанесен по Дауду Ализаде, командующему ливанским корпусом в составе КСИР Ирана.