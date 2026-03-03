Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 16:30
    ЦАХАЛ ликвидировал командира высокого ранга в Иране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении в Тегеране высокопоставленного иранского командира.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    "Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по высокопоставленному командиру Ирана в Тегеране, подробности последуют",- говорится в заявлении.

    Отметим, что по данным израильских СМИ удар был нанесен по Дауду Ализаде, командующему ливанским корпусом в составе КСИР Ирана.

    İsrail ordusu İranda yüksək rütbəli hərbçini öldürüb
    IDF eliminates senior Iranian commander in Tehran
