ЦАХАЛ ликвидировал командира высокого ранга в Иране
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 16:30
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об устранении в Тегеране высокопоставленного иранского командира.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Недавно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по высокопоставленному командиру Ирана в Тегеране, подробности последуют",- говорится в заявлении.
Отметим, что по данным израильских СМИ удар был нанесен по Дауду Ализаде, командующему ливанским корпусом в составе КСИР Ирана.
