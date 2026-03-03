İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 03 mart, 2026
    • 16:43
    İsrail ordusu İranda yüksək rütbəli hərbçini öldürüb

    İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda yüksək vəzifəli İran komandirinin öldürüldüyünü bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Bu yaxınlarda İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda yüksək vəzifəli İran komandirinə zərbə endirib, ətraflı məlumat daha sonra veriləcək", - bəyanatda bildirilib.

    İsrail mediasının məlumatına görə, hücum SEPAH-ın tərkibindəki Livan Korpusunun komandiri Davud Əlizadəni hədəf alıb.

