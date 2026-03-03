Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Инфраструктура
    • 03 марта, 2026
    • 16:28
    Запущен портал управления радиоспектром WUF13

    В рамках технической подготовки к 13-ой сессии Всемирного форума ООН по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, запущен портал управления радиоспектром WUF13.

    Как сообщает Report, данный портал предназначен для обеспечения безопасного, бесперебойного и скоординированного использования беспроводных устройств в ходе мероприятия.

    Посредством данного портала участники смогут предварительно зарегистрировать свои беспроводные устройства, которые они планируют использовать, и в электронном виде подать заявку на выделение соответствующего радиоспектра для этих устройств.

    В первую очередь необходимо пройти аккредитацию через портал GEMS - официальную систему регистрации Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

    После подтверждения аккредитации участники должны создать личную учетную запись на портале управления радиоспектром, предоставить необходимые технические данные по каждому устройству и направить заявку на временное выделение радиоспектра.

    После рассмотрения заявок участникам по электронной почте предоставляется информация о соответствующих радиочастотах для утвержденных устройств, а QR-код для этих устройств активируется на портале.

    На площадке мероприятия все подтвержденные устройства подлежат обязательной технической проверке и маркировке. Использование беспроводного оборудования допускается исключительно в случае успешного прохождения данной процедуры и наличия соответствующей маркировки.

    Крайний срок регистрации беспроводных устройств и подачи заявок по радиоспектру - 30 апреля 2026 года.

    По дополнительным вопросам и для получения технической поддержки участники могут обращаться по электронному адресу [email protected].

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib
