В рамках технической подготовки к 13-ой сессии Всемирного форума ООН по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, запущен портал управления радиоспектром WUF13.

Как сообщает Report, данный портал предназначен для обеспечения безопасного, бесперебойного и скоординированного использования беспроводных устройств в ходе мероприятия.

Посредством данного портала участники смогут предварительно зарегистрировать свои беспроводные устройства, которые они планируют использовать, и в электронном виде подать заявку на выделение соответствующего радиоспектра для этих устройств.

В первую очередь необходимо пройти аккредитацию через портал GEMS - официальную систему регистрации Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

После подтверждения аккредитации участники должны создать личную учетную запись на портале управления радиоспектром, предоставить необходимые технические данные по каждому устройству и направить заявку на временное выделение радиоспектра.

После рассмотрения заявок участникам по электронной почте предоставляется информация о соответствующих радиочастотах для утвержденных устройств, а QR-код для этих устройств активируется на портале.

На площадке мероприятия все подтвержденные устройства подлежат обязательной технической проверке и маркировке. Использование беспроводного оборудования допускается исключительно в случае успешного прохождения данной процедуры и наличия соответствующей маркировки.

Крайний срок регистрации беспроводных устройств и подачи заявок по радиоспектру - 30 апреля 2026 года.

По дополнительным вопросам и для получения технической поддержки участники могут обращаться по электронному адресу [email protected].