İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 15:20
    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    Mayın 17–22-də Bakıda keçiriləcək BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) ərəfəsində tədbirin texniki hazırlıq işləri çərçivəsində WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, yeni yaradılmış portal tədbir zamanı simsiz cihazların təhlükəsiz, fasiləsiz və koordinasiyalı şəkildə istifadəsini təmin etmək məqsədi daşıyır.

    Bu portal vasitəsilə akkreditə olunmuş iştirakçılar istifadə etməyi planlaşdırdıqları simsiz cihazları əvvəlcədən qeydiyyatdan keçirə və həmin cihazlar üçün müvafiq radiospektrin ayrılması ilə bağlı müraciətlərini elektron qaydada təqdim edə bilərlər.

    WUF13 çərçivəsində simsiz cihazlardan istifadə etmək istəyən bütün iştirakçılar ilk növbədə BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) rəsmi qeydiyyat sistemi olan GEMS portalı vasitəsilə akkreditasiyadan keçməlidirlər. Akkreditasiya təsdiqləndikdən sonra iştirakçılar Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalında şəxsi istifadəçi hesabı yaradaraq hər bir cihaz üzrə tələb olunan texniki məlumatları təqdim etməli və radiospektrin müvəqqəti ayrılması üçün müraciət göndərməlidir.

    Müraciətlərə baxıldıqdan sonra təsdiq edilmiş cihazlar üzrə iştirakçılara elektron poçt vasitəsilə müvafiq radiotezliklər barədə məlumat təqdim olunur və həmin cihazlara aid QR kod portal üzərindən aktivləşdirilir.

    Tədbir məkanında bütün təsdiqlənmiş cihazlar texniki yoxlama və etiketlənmə prosedurundan keçməlidir. Yalnız bu mərhələdən uğurla keçmiş və müvafiq qaydada etiketlənmiş simsiz cihazların istifadə olunmasına icazə veriləcək.

    Simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektr üzrə müraciətlərin təqdim edilməsi üçün son tarix 30 aprel 2026-cı ildir.

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı ilə bağlı əlavə suallar və texniki dəstək üçün iştirakçılar [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə müraciət edə bilərlər.

    Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı

    Son xəbərlər

    15:40

    İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib

    Futbol
    15:39

    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"

    Energetika
    15:36

    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    15:36

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    15:35

    Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"

    Energetika
    15:31

    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    15:20

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    15:20

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    15:18

    TAP AG əməliyyatları üçün dekarbonizasiya planı hazırlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti