TotalEnergies планирует наращивать производство энергии на 4% ежегодно

Французская компания TotalEnergies планирует довести производство электроэнергии до более чем 100 тераватт-часов (ТВт·ч) к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент компании по Европе Мартина Оппизи на пресс-конференции в Баку по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

По ее словам, указанный объем составит около 20% совокупного производства TotalEnergies. "Такой сбалансированный подход позволяет удовлетворять меняющиеся потребности в энергии при одновременном поэтапном снижении углеродоемкости нашего портфеля", - отметила она.

Оппизи добавила, что компания намерена внести вклад в удовлетворение глобального спроса на энергию, увеличивая общий объем производства примерно на 4% ежегодно до конца десятилетия.