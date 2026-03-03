Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    TotalEnergies планирует наращивать производство энергии на 4% ежегодно

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:29
    TotalEnergies планирует наращивать производство энергии на 4% ежегодно

    Французская компания TotalEnergies планирует довести производство электроэнергии до более чем 100 тераватт-часов (ТВт·ч) к 2030 году.

    Как передает Report, об этом сообщила вице-президент компании по Европе Мартина Оппизи на пресс-конференции в Баку по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

    По ее словам, указанный объем составит около 20% совокупного производства TotalEnergies. "Такой сбалансированный подход позволяет удовлетворять меняющиеся потребности в энергии при одновременном поэтапном снижении углеродоемкости нашего портфеля", - отметила она.

    Оппизи добавила, что компания намерена внести вклад в удовлетворение глобального спроса на энергию, увеличивая общий объем производства примерно на 4% ежегодно до конца десятилетия.

