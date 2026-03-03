İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 15:36
    TotalEnergies 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Fransanın "TotalEnergies" şirkəti 100 teravat/saatdan çox enerji istehsal etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu şirkətin Avropa üzrə vitse-prezidenti Martina Opizzi Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalını hər il təxminən 4 % artırmaqla qlobal enerji tələbatına töhfə vermək öhdəliyi götürüb: "Bu inkişaf trayektoriyası iki tamamlayıcı sütun üzərində qurulub: ənənəvi enerji (neft və qaz) və inteqrasiya olunmuş elektrik enerjisi. Biz neft və qaz sahəsinə investisiyalarımızı artırmağa davam edəcəyik və layihə portfelimizi əsas təməllər üzərində - aşağı xərclər, aşağı emissiya və bazar dövrlərinə qarşı dözümlü olan layihələr üzərində möhkəmləndirəcəyik".

    O qeyd edib ki, şirkət onilliyin sonuna qədər 100 teravat/saatdan çox enerji istehsal etməyi planlaşdırır: "Bu da "TotalEnergies"in ümumi istehsalının təxminən 20 %-ni təşkil edəcək. Bu balanslaşdırılmış yanaşma bizə dəyişən enerji ehtiyaclarına cavab verməyə və eyni zamanda portfelimizin karbon intensivliyini tədricən azaltmağa imkan verir".

    Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

