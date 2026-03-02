В Иране заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

Тегеран намерен использовать все доступные ресурсы для защиты своих территорий и населения, не ограничивая себя временными рамками.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, как долго страна сможет выдерживать удары, которые, по словам президента США Дональда Трампа, могут продлиться более месяца, дипломат подчеркнул решимость республики.

"Мы будем защищаться в меру своих возможностей. И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что", - заявил Тахт-Раванчи.

Ранее Трамп заявил, что не исключает возможности введения американских сухопутных войск в Иран. При этом агентство Bloomberg писало, что ближневосточные союзники Вашингтона пытаются убедить главу Белого дома сократить по времени операцию в отношении Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.