    В Иране заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

    02 марта, 2026
    23:04
    В Иране заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

    Тегеран намерен использовать все доступные ресурсы для защиты своих территорий и населения, не ограничивая себя временными рамками.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN.

    Отвечая на вопрос о том, как долго страна сможет выдерживать удары, которые, по словам президента США Дональда Трампа, могут продлиться более месяца, дипломат подчеркнул решимость республики.

    "Мы будем защищаться в меру своих возможностей. И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что", - заявил Тахт-Раванчи.

    Ранее Трамп заявил, что не исключает возможности введения американских сухопутных войск в Иран. При этом агентство Bloomberg писало, что ближневосточные союзники Вашингтона пытаются убедить главу Белого дома сократить по времени операцию в отношении Ирана.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

